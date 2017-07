Auch die siebte Runde der Syrien-Friedensverhandlungen in Genf ist nach Angaben des UNO-Sondergesandten, de Mistura, ergebnislos verlaufen.

Er sehe derzeit keinerlei Bereitschaft der Regierung in Damaskus, die Gespräche auf das Thema eines politischen Umschwungs in dem Bürgerkriegsland zu bringen, erklärte de Mistura. Er kündigte für den September eine weitere Verhandlungsrunde an. Die Vertreter der syrischen Regierung und ihre Gegner sprechen bislang nicht direkt miteinander, sondern lediglich über Vermittler.



Der Bürgerkrieg in Syrien entwickelte sich im März 2011 aus Protesten gegen das Regime von Präsident Assad. Seitdem sind nach UNO-Angaben mehr als 400 000 Menschen getötet und Millionen vertrieben worden. Große Teile des Landes sind zerstört.