Nach mehr als zwei Jahren Belagerung sollen in Syrien vier Städte evakuiert werden.

Das meldet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Die Vereinbarung gelte für die von Regierungstruppen belagerten Städte Sabadani und Madaja bei Damaskus sowie die von Aufständischen umzingelten schiitischen Ortschaften Fua und Kafraja in der Provinz Idlib. Die Einigung sei auf Vermittlung Irans und Katars erfolgt. Katar unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Rebellen, der Iran die Regierung von Präsident Assad. Die Evakuierung werde voraussichtlich am 4. April beginnen, hieß es.