Bei Kämpfen in Syrien sind vier russische Soldaten getötet worden.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden drei weitere verletzt. Bewaffnete hatten demnach in der östlichen Provinz Deir-as-Saur eine Stellung der syrischen Armee angegriffen, der auch russische Militärberater zugeteilt waren.



Russland steht im Syrien-Krieg an der Seite der Regierung in Damaskus und unterstützt die Truppen von Staatspräsident Assad seit Herbst 2015 mit Luftangriffen.

