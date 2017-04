Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sieht den US-Luftangriff in Syrien auch als Signal an China.

Sie sagte im ARD-Fernsehen, es sei kein Zufall gewesen, dass US-Präsident Trump den Angriff am Abend des Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in den USA angeordnet habe. Denn in Nordkorea sitze ein noch gefährlicherer Diktator, der auch über Atomwaffen verfüge. Trump habe seinen Gast damit an dessen Verantwortung erinnert. China sei das einzige Land, das politisch Druck auf Nordkorea ausüben könne.