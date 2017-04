Bundesverteidigungsministern von der Leyen hat sich für einen UNO-Blauhelmeinsatz nach einem Ende des Bürgerkriegs in Syrien ausgesprochen.

An einer solchen Mission werde sich Europa wohl beteiligen müssen - und damit auch Deutschland, sagte die CDU-Politikerin der "Welt am Sonntag". Weiter erklärte von der Leyen, sie sei überzeugt, dass der syrische Präsident Assad für den Giftgaseinsatz in der Ortschaft Chan Scheichun verantwortlich sei. Dies sei sehr plausibel und wenn Russland das bezweifle, sollte es den Weg für eine unabhängige Untersuchung durch die UNO freimachen.