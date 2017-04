Bundesverteidigungsministern von der Leyen spricht sich für einen UNO-Blauhelmeinsatz nach einem Ende des Bürgerkriegs in Syrien aus.

An einer solchen Mission werde sich Europa beteiligen müssen - und damit auch Deutschland, sagte die CDU-Politikerin der "Welt am Sonntag". Denn dann werde auch die Bundeswehr gefragt sein. Deutschland sei bei allen Aspekten der späteren Stabilisierung des Landes gefragt, betonte die Verteidigungsministerin. Dazu gehöre neben der humanitären und wirtschaftlichen auch die sicherheitspolitische Dimension.



Weiter erklärte von der Leyen, eines Tages werde es darum gehen, die syrische Bevölkerung unter dem Dach der Vereinten Nationen zu schützen. Nur so seien alle Staaten, die ihre höchst unterschiedlichen Interessen in Syrien und der Region verfolgten, auch wirklich eingebunden.