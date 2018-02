In der belagerten syrischen Region Ost-Ghuta hat die von Russland angekündigte Feuerpause heute nicht zu einer Entspannung der Lage geführt. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurde die auf fünf Stunden angelegte Waffenruhe mehrfach gebrochen. Deshalb seien Hilfslieferungen nach Ost-Ghuta derzeit nicht möglich.

Auch Evakuierungen fanden bisher nicht statt. Eine Rebellengruppe in Ost-Ghuta erklärte, der russischen Führung gehe es mit der Feuerpause ohnehin nur darum, Zivilisten zu vertreiben. Wenn sich Moskau Sorgen um die Bevölkerung mache, sollten russische Flugzeuge Ost-Ghuta nicht länger bombardieren.



Das russische Militär warf den Aufständischen vor, den eingerichteten Fluchtkorridor zu beschießen. Zudem hätten die Rebellen Wohngebiete in Damaskus unter Feuer genommen. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte wiederum, zwei Ortschaften in Ost-Ghuta seien aus der Luft angegriffen worden. Neben der Fluchtroute für Zivilisten sollten auch Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung ermöglicht werden.



Nach Einschätzung des Nahost-Experten Lüders wissen die Rebellen in Ost-Ghuta, dass sie den Krieg nicht gewinnen können. In einigen Wochen würden die Aufständischen aus der Region vertrieben sein, sagte Lüders im Deutschlandfunk. Im Prinzip sei der Krieg zu Gunsten des Machthabers Assad entschieden.

