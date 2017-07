Die am Mittag in Kraft getretene Waffenruhe im Südwesten Syriens hat zunächst gehalten.

In den Provinzen Daraa, Kuneitra und Sueida sei es zunächst ruhig geblieben, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. Das bestätigte auch ein Rebellensprecher.



Die Einigung auf die Waffenruhe hatten Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Trump nach einem persönlichen Treffen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg bekannt gegeben. Schon im Mai hatten sich Russland, die Türkei und der Iran auf die Einrichtung von vier sogenannten Deeskalationszonen in Syrien verständigt. Eine davon umfasst die drei Provinzen, für die nun die Waffenruhe in Kraft getreten ist. Die Sicherheit in dieser Zone soll durch die russische Militärpolizei garantiert werden.