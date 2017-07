Im Südwesten Syriens ist die von den USA und Russland angekündigte Waffenruhe in Kraft getreten.

Sie gilt nach Angaben des russischen Außenministers Lawrow in einer sogenannten Deeskalationszone in den drei Provinzen Daraa, Kuneitra und Sueida. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtet, bereits in den Stunden vor Beginn der Feuerpause sei es relativ ruhig geblieben. Die syrische Armee habe aber in der Nacht Fässer mit Sprengstoff auf Stellungen von Rebellen in der Stadt Daraa abgeworfen.



Die Einigung auf die Waffenruhe hatten Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Trump nach einem persönlichen Treffen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg bekannt gegeben.