Syrien Waffenruhe laut Aktivisten kurz vor dem Scheitern

Ein Archivbild aus Aleppo nach der Rückeroberung durch die syrische Armee (AFP/ George Ourfalian)

Syrische Aktivisten haben vor einem Scheitern der seit Freitag geltenden Waffenruhe gewarnt.

Die in England ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, man sei in einer kritischen Phase. Es habe Luftangriffe auf die von Rebellen gehaltene Stadt Chan Scheichun im Nordwesten Syriens gegeben. Dabei sei eine Frau getötet worden. Zudem hätten Regierungshubschrauber Fassbomben über einem strategisch wichtigen Tal nahe Damaskus abgeworfen.



Mehrere Rebellengruppen setzten die Vorbereitungen für die Friedensverhandlungen mit der syrischen Führung aus. Sie begründeten dies in einer gemeinsamen Erklärung mit anhaltenden Verstößen gegen die von Russland und der Türkei vermittelte Feuerpause. Bislang war vorgesehen, dass sich Vertreter des Assad-Regimes und der Rebellen Ende des Monats zu Friedensgesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana treffen.