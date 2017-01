Syrien Weitere Gefechte überschatten Feuerpause

Ein syrischer Panzer feuert auf Stellungen von Rebellen nahe Damaskus. (imago / Xinhua)

Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien liefern sich Regierungstruppen und Rebellen weitere Kämpfe in der Nähe von Damaskus.

Mit Unterstützung von libanesischen Hisbollah-Milizen versuchten Soldaten, Teile der Region Wadi Barada von Aufständischen zurück zu erobern, erklärte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Gegend nördlich der Hauptstadt ist die wichtigste Wasserquelle für die Bevölkerung in Damaskus. Die Angaben der Beobachtungsstelle zur Lage in dem Bürgerkriegsland sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.



Bei einem Anschlag in der von syrischen Soldaten gehaltenen Küstenstadt Dschableh kamen nach einem Bericht des Staatsfernsehens am Nachmittag neun Menschen ums Leben.