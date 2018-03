In der syrischen Region Ost-Ghuta bereiten sich offenbar weitere Rebellen und ihre Angehörigen auf einen Abzug vor.

Wie syrische Staatsmedien berichten, wollen etwa 7.000 Personen die Region verlassen, um in Rebellengebiete in Nordsyrien zu gehen. Bagger beseitigten Barrieren, um einen Korridor zu schaffen. Gestern war über eine entsprechende Vereinbarung berichtet worden. Wenn die Rebellen dieses Gebiet aufgegeben haben, wird in Ost-Ghuta nur noch die Stadt Duma in Rebellenhand sein. Sie wird von der Gruppe Dschaisch al-Islam beherrscht.



Wie die russische Nachrichtenagentur Ria berichtet, sind seit Beginn der syrischen Offensive auf Ost-Ghuta vor einem Monat rund 105.000 Bewohner aus der Region geflohen. Die in Ost-Ghuta verbliebenen Menschen sind nach Angaben der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" fast vollständig von medizinischer Hilfe abgeschnitten. Vor einer Woche hätten noch zwanzig Einrichtungen die Hilfsorganisation unterstützt, jetzt sei es nur noch eine. Da sich die Frontlinien verschoben hätten, seien Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen evakuiert worden. Das Personal sei geflohen. Und die syrische Regierung lasse nur wenig bis gar keinen medizinischen Nachschub nach Ost-Ghuta.

