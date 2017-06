Bei dem Giftgasangriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun Anfang April ist wie vermutet der chemische Kampfstoff Sarin eingesetzt worden.

Das ergab eine Untersuchung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, deren Ergebnis heute in Den Haag bekanntgegeben wurde. Der Generaldirektor der Organisation, Üzümcü, forderte, dass die Verantwortlichen für das Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Bei dem Angriff in der Provinz Idlib waren am 4. April mehr als 90 Menschen getötet worden. Die USA machen das syrische Militär für den Giftgaseinsatz verantwortlich. Die Armee bestreitet das.