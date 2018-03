Durch die türkische Offensive in der syrischen Region Afrin sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation fast 170.000 Menschen vertrieben worden.

Sie alle seien auf medizinische Versorgung angewiesen, sagte ein WHO-Sprecher in Kairo. Auch in Afrin selbst bemühten sich Hilfsorganisationen darum, die Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten, obwohl dort nur noch eines von ursprünglich vier Krankenhäusern in Betrieb sei. In der Stadt sollen sich noch zehntausende Zivilisten aufhalten.



Türkische Truppen und verbündete syrische Milizen hatten am vergangenen Wochenende die vor allem von Kurden bewohnte Region Afrin vollständig unter Kontrolle gebracht.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.