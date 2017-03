Zwischen Syrien und Israel hat es die schwersten gegenseitigen Angriffe seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs gegeben.

Israels Luftwaffe beschoss in der Nacht mehrere Ziele in Syrien. Bisher waren oft Waffenlieferungen an Verbündete der syrischen Regierung das Ziel. Als Reaktion feuerte die syrische Armee Raketen ab. Ihren Angaben zufolge wurde dabei ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen, das israelische Militär dementierte das jedoch. Seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 befinden sich Israel und Syrien offiziell im Krieg.



Auch zu einem anderen Angriff in Syrien gibt es widersprüchliche Aussagen. Das US-Militär hat Berichte zurückgewiesen, nach denen amerikanische Kampfjets eine Moschee nahe Aleppo bombardiert haben sollen. Es habe sich um einen Treffpunkt des Terrornetzwerkes Al-Kaida gehandelt. Eine Moschee in der Nähe sei noch intakt. Oppositionsberichten zufolge wurden mehr als 40 Menschen getötet.