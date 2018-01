Russland hat wegen der türkischen Militäroffensive seine Truppen aus der nordsyrischen Region um die Stadt Afrin abgezogen.

Man habe sich zu dem Schritt entschlossen, um die Sicherheit der Soldaten zu gewährleisten, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Einheiten würden in die Nähe von Aleppo verlegt. Unklar blieb, um wie viele russische Soldaten es sich handelt.



Zuvor hatte die Türkei mit der sogenannten "Operation Olivenzweig" begonnen. Die Offensive zielt auf die Kurdenmilz YPG. Ankara betrachtet sie als Terrororganisation, während die USA die kurdischen Kämpfer als Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS sehen. Ein YPG-Sprecher erklärte, bei den Angriffen seien mindestens zehn Menschen getötet worden.

