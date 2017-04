Nach einem Anschlag auf einen Buskonvoi in Syrien könnte die Zahl der Opfer noch deutlich steigen. Rettungskräfte der sogenannten Weißhelme gaben die Zahl der Toten mit mindestens 100 an.

Medien und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gehen bisher von mindestens 40 Opfern aus. Ein Selbstmordattentäter hatte neben dem Konvoi eine Bombe gezündet. Die Busse hatten Menschen aus zwei von Aufständischen belagerten Orten zu einem Kontrollpunkt nahe Aleppo gebracht. In dem Vorort Raschidin ereignete sich der Anschlag.



Der Buskonvoi ist Teil eines Abkommens zwischen dem Regierungslager und den Aufständischen zur Evakuierung mehrerer belagerter Städte. Die Evakuierung aus vier Orten war am Freitag nach mehrfachen Verzögerungen angelaufen. Regierung und Rebellen hatten vereinbart, die Bewohner der Städte auszutauschen. Kritiker sehen darin eine organisierte Vertreibung.



Der Konvoi war mehr als 30 Stunden lang aufgehalten worden, weil auch Kämpfer darin vermutet wurden. Inzwischen wird die Evakuierung Berichten zufolge fortgesetzt.



Ingesamt sollten etwa 5.000 Menschen aus den von Rebellen eingeschlossenen Orten Fua und Kafraja gebracht werden. Zeitgleich sollen ungefähr 2.200 Menschen aus von Regierungskräften belagerten Orten Madaja und Sabadani in die Provinz Idlib gebracht werden.