In Syrien sind bei einer Explosion in der Nähe eines Buskonvois zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, kamen mindestens 24 Personen ums Leben. Die Busse sollten die Menschen aus belagerten Orten in Sicherheit bringen. Staatliche Medien berichteten von rund 40 Toten. Ihren Angaben zufolge zündete ein Selbstmordattentäter eine Autobombe in der Nähe der Fahrzeuge.



Die Busse hatten gestern mehrere Tausend Männer, Frauen und Kinder aus zwei von Rebellen belagerten Orten gebracht. Sie saßen seit gestern Abend an einem Kontrollpunkt nahe Aleppo fest, weil die Umsetzung des Abkommens zwischen Regierungsanhängern und Rebellen stockte. Dieses sieht vor, dass auch Tausende Menschen zwei von Regierungskräften belagerte Orte verlassen. Berichten zufolge streiten die Konfliktparteien über die Ausreise von Kämpfern aus den Städten.