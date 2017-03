Bei zwei Selbstmordanschlägen in der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es zahlreiche Tote gegeben .

Das melden das syrische staatliche Fernsehen sowie die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Bei dem ersten Anschlag kamen demnach mindestens 39 Menschen ums Leben. Laut der syrischen staatlichen Nachrichtenagentur SANA gab es bei dem zweiten Attentat weitere Tote.



Zunächst hatte sich ein Attentäter im Zentrum von Damaskus im Justizpalast in die Luft gesprengt. Später zündete ein Angreifer in einem Restaurant einen Sprengstoffgürtel.