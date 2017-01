Syriengespräche Bisher kein Durchbruch in Astana

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura (rechts) vor Beginn der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana. (AFP / Ilyas Omarov)

Der erste Verhandlungstag der Syrienkonferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana ist ohne greifbare Fortschritte zuende gegangen.

Das teilten übereinstimmend Vertreter der syrischen Regierung und ein Sprecher der Aufständischen mit. Teilnehmer erklärten, sie hofften, dass Russland, die Türkei und der Iran ihre Arbeit an einer möglichen gemeinsamen Erklärung fortsetzten. Der UNO-Sondergesandte de Mistura hatte zu Beginn der Beratungen gesagt, es könne keine militärische Lösung des Konfliktes geben. Er hoffe aber, das Treffen werde den Weg zu direkten Verhandlungen zwischen der Regierung in Damaskus und der Opposition ebnen. In Astana haben die Delegationen bisher nur über Vermittler miteinander gesprochen. Die Konferenz wird morgen fortgesetzt.