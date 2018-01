Syriengespräche in Wien

Die syrische Regierung und die Opposition haben sich bei Gesprächen in Wien offenbar auf eine Waffenruhe für die Region Ost-Ghouta verständigt.

Diese solle noch heute in Kraft treten, teilte die Opposition mit. Die Aufständischen verlangen, dass Hilfsgüter in das Konfliktgebiet gebracht werden. Weiter hieß es, die Einigung sei vor allem auf Vermittlung Russlands herbeigeführt worden.



Ost-Ghouta grenzt an die Hauptstadt Damaskus und wird seit mehr als vier Jahren von der syrischen Armee belagert. Rund 400 000 Menschen sind nach Schätzungen größtenteils von humanitärer Hilfe abgeschnitten.

