Die wichtigste syrische Oppositionsgruppe wird nicht an dem von Russland initiierten Friedensdialog in Sotschi teilnehmen.

Das erklärte ihr Chefunterhändler Al Hariri am Mittag in Wien. Im Vorfeld seien zu wenige Fortschritte erzielt worden, um die Anwesenheit zu rechtfertigen. Allerdings bedeutet dies aus seiner Sicht keinesfalls einen Rückschlag in den Bemühungen um eine Lösung. Moskau hat für morgen und übermorgen zu einem "Kongress der Völker" mit mehr als 1.000 Teilnehmern eingeladen. Dieser Vorstoß wird auch von den Vereinten Nationen kritisch gesehen, da Russland als wichtigster Partner des syrischen Staatschefs Assad gilt.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.