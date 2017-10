Die türkische Armee hat sich im Grenzgebiet zu Syrien nach Angaben von Aktivisten Gefechte mit Kämpfern der Dschihadistengruppe Tahrir al-Sham geliefert.

Beide Seiten hätten sich in der Nähe der syrischen Ortschaft Kafr Lusin gegenseitig beschossen, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London.



Der türkische Präsident Erdogan hatte gestern den Beginn einer militärischen Offensive in der syrischen Provinz Idlib angekündigt. Ziel sei, dschihadistische Kämpfer aus der Region zu vertreiben, sagte Erdogan bei einer Rede in der Westtürkei. Nach seinen Angaben wird die Offensive zusammen mit Einheiten der moderaten Rebellen der 'Freien Syrischen Armee' geführt.