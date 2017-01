Syrische Flüchtlinge Trump stoppt Aufnahmeprogramm

US-Präsident Donald Trump (AFP / Nicholas Kamm)

Der amerikanische Präsident Trump hat ein Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

In dem verabschiedeten Dekret heißt es, die Einreise von Flüchtlingen syrischer Nationalität in die USA sei schädlich für die Interessen der Vereinigten Staaten. Das gesamte Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen auch aus anderen Ländern wird für 120 Tage ausgesetzt. Es soll dem Wortlaut nach erst wieder aufgenommen werden, wenn die Sicherheit der USA gewährleistet sei. Nur Menschen aus Ländern, für die das Heimatschutz- und das Außenministerium in Verbindung mit dem Geheimdienst grünes Licht geben, sollen aufgenommen werden können. Erleichterungen sind für Angehörige religiöser Minderheiten vorgesehen. Diese Regelung zielt vor allem auf Christen in muslimischen Ländern.



Trump und Bundeskanzlerin Merkel sind heute zu einem Telefonat verabredet. Es ist das erste Gespräch der beiden nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten. Trump hatte sich wiederholt kritisch über Merkels Flüchtlingspolitik geäußert.



Gestern hatte sich der amerikanische Präsident nach den Worten der britischen Premierministerin May zum Verteidigungsbündnis Nato bekannt.