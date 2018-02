Bei den Angriffen auf die syrische Region Ost-Ghuta sollen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 500 Zivilisten getötet worden sein.

Das teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Etwa 120 der Opfer seien Kinder. Die syrischen Staatsmedien meldeten, Rebellen hätten Mörsergranaten auf Damaskus abgefeuert und Sachschäden verursacht. Der UNO-Sicherheitsrat will heute Abend über eine Resolution zu Syrien abstimmen. Einen ersten Entwurf hatte Russland blockiert.



Die Menschenrechtsorganisation "Adopt a revolution" verlangte, die humanitäre Versorgung in Ost-Ghuta zu ermöglichen. Der Geschäftsführer des Vereins, Perabo, sagte im Deutschlandfunk, das syrische Regime greife systematisch Krankenhäuser, Schulen und Bäckereien an.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.