Libanons Außenminister Bassil hat sich besorgt über das neue syrische Gesetz zu Besitzansprüchen von Bürgerkriegsflüchtlingen gezeigt.

Das Dekret könne die Bereitschaft vieler zur Rückkehr verringern, schrieb Bassil in einem Brief an seinen syrischen Amtskollegen Mualem. In einem weiteren Schreiben bat er UNO-Generalsekretär Guterres, sich für den Schutz der Besitzansprüche einzusetzen. Der syrische Staatschef Assad hatte das Dekret von Anfang April mit dem Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg begründet. Es sieht vor, dass Menschen innerhalb von 30 Tagen Eigentumsrechte in Syrien nachweisen müssen, um nicht enteignet zu werden.



Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte in der vergangenen Woche beklagt, das Gesetz sei eine schlechte Nachricht für alle Syrer, die eines Tages in ihre Heimat zurückkehren wollten.



Im Libanon leben derzeit über eine Million Flüchtlinge aus Syrien.

