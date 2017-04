Ernährungsminister Schmidt ruft den Bundestag auf, den Widerstand gegen das von der Regierung beschlossene Tabak-Werbeverbot aufzugeben.

Deutschland sei das einzige Land in Europa, in dem Zigaretten-Werbung im Außenbereich noch erlaubt sei, sagte der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Jede Jahr gebe es durch Rauchen über 120.000 Tote und immense gesundheitliche Folgekosten. Zum Schutz gerade von Jugendlichen müsse klare Kante gezeigt werden, betonte der Minister weiter. Das Kabinett hatte den Gesetzentwurf bereits vor rund einem Jahr beschlossen. Im Bundestag kam er bislang wegen Widerstandes vor allem in Teilen der Unionsfraktion nicht zur Abstimmung.



Dem Entwurf zufolge soll von 2020 Tabakwerbung auf Plakaten und Litfaßsäulen verboten werden und in Kinos nur noch vor Filmen gezeigt werden dürfen, die für Erwachsene freigegeben sind. Verboten wäre zudem das kostenlose Verteilen von Zigaretten oder von Tabak zum Selbstdrehen.