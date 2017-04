Ernährungsminister Schmidt hat sich für ein baldiges Tabak-Werbeverbot ausgesprochen.

Deutschland sei das einzige Land in Europa, in dem Zigaretten-Werbung im Außenbereich noch erlaubt sei, sagte der CSU-Politiker der Funke Mediengruppe. Dabei kämen durch das Rauchen jedes Jahr mehr als 120-tausend Menschen ums Leben. Zum Schutz gerade von Jugendlichen müsse das Verbot durchgesetzt werden.



Die Regierung hatte das Tabakwerbe-Verbot bereits vor rund einem Jahr beschlossen. Es soll 2020 in Kraft treten. Im Bundestag gibt es allerdings weiterhin Widerstand, vor allem in der Unionsfraktion.