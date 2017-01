Die Bedingungen für Trainer in Randsportarten seien in Deutschland einfach schlecht, so Acharki. Hier habe er um die 60 Stunden in der Woche arbeiten müssen. Dazu kämen zahlreiche Einsätze auf Turnieren im Ausland. "Das wurde nicht so honoriert, wie ich mir das vorgestellt habe." Es sei deshalb zu keiner Einigung mit dem Verband gekommen.

Viele Trainer hätten durch befristete Arbeitsverträge auch keine Planungssicherheit. Zudem müsse das Personal an den Leistungszentren besser unterstützt werden. Nur so könne man gewährleisten, dass die Athleten in einem eng getakteten Turnierplan auch die nötigen Qualifikationen für Weltmeisterschaften oder die Olympischen Spiele erreichten.

Das gesamte Gespräch können Sie mindestens sechs Monate in unserer Mediathek nachhören.