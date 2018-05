In Frankreich ist es am Rande der Kundgebungen zum 1. Mai zu Ausschreitungen gekommen.

Bei der größten Gewerkschafts-Demonstration in Paris attackierten Vermummte laut Behördenangaben Polizisten mit Wurfgeschossen, warfen Schaufenster ein und zündeten Mülltonnen an. Die Polizei ging mit Tränengas gegen sie vor.



In Russland beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben landesweit rund drei Millionen Menschen an den Veranstaltungen zum 1. Mai, 130.000 davon in der Haupstadt Moskau. Mai-Kundgebungen gab es auch in vielen anderen Ländern. Im türkischen Istanbul waren Veranstaltungen zum Tag der Arbeit verboten. Dort wurden mehrere Demonstranten festgenommen, die dennoch versuchten, zum Taksim-Platz zu marschieren.

