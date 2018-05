Die Themen Digitalisierung und faire Arbeitsbedingungen sind Schwerpunkte der diesjährigen Kundgebungen zum Tag der Arbeit.

In Trier beginnen in diesen Minuten Veranstaltungen der SPD und des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Als Rednerinnen werden die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer und Bundesjustizministerin Barley erwartet. Die zentrale Kundgebung des DGB unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit" mit dessen Vorsitzenden Hoffmann findet am Mittag in Nürnberg statt. Zu den wichtigsten Forderungen der Gewerkschaft zählt etwa, das angekündigte Gesetz zum Recht auf befristete Teilzeitarbeit rasch umzusetzen. Die SPD fordert in ihrem Aufruf, mit den Mai-Kundgebungen gegen "Hetzer von rechts" zu demonstrieren.



In Berlin will die Polizei mit mehr als 5.000 Beamten mögliche Krawalle von Linksextremisten verhindern. Am Abend findet die sogenannte revolutionäre 1.-Mai-Demonstration statt. Von dieser Kundgebung ging früher immer wieder Gewalt aus, zuletzt aber deutlich weniger. Auch Hamburg bereitet sich auf mögliche Ausschreitungen vor.

