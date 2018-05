Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Regierung aufgefordert, ihre angekündigten Verbesserungen für die Beschäftigten zügig anzugehen.

DGB-Chef Hoffmann sagte am Tag der Arbeit bei der zentralen Mai-Kundgebung in Nürnberg, die Gewerkschaften akzeptierten keine Ausnahmen, Verzögerungen und Hintertüren. Die Koalitions-Pläne für ein Rückkehrrecht in die Vollzeit, die paritätische Finanzierung der Krankenkassen und die Stabilisierung der Rente müssten vollständig umgesetzt werden. Die Bundesregierung solle zudem gesetzlich dafür sorgen, dass Tarifverträge weiterhin Gültigkeit hätten, um Lohndumping zu verhindern, fügte Hoffmann hinzu.



Für den Abend bereitet sich die Polizei in Berlin und Hamburg auf mögliche Krawalle von Linksextremisten vor. In beiden Städten war es in der Vergangenheit bei unangemeldeten Demonstrationen wiederholt zu Ausschreitungen gekommen; zuletzt verliefen die Proteste weitgehend friedlich.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.