Zum Tag der Arbeit haben bundesweit Kundgebungen der Gewerkschaften begonnen.

Das Motto lautet in diesem Jahr "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit". Auf der Veranstaltung der IG Metall in Kassel rief Gewerkschaftschef Hofmann die Unternehmen auf, angesichts der Digitalisierung der Arbeitswelt mehr für die Weiterbildung der Beschäftigten zu tun. Dafür seien mehr Geld und auch mehr Zeit für Qualifizierungen notwendig. Die zentrale DGB-Kundgebung beginnt in diesen Minuten in Nürnberg. Zu den Forderungen gehört neben einer engagierteren Sozialpolitik auch ein schärferes Vorgehen gegen Ausgrenzung und gesellschaftliche Spaltung.



Für den Abend bereiten sich Berlin und Hamburg auf mögliche Krawalle von Linksextremisten vor. In beiden Städten war es in der Vergangenheit bei unangemeldeten Demonstrationen wiederholt zu Ausschreitungen gekommen; zuletzt verliefen die Proteste weitgehend friedlich.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.