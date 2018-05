Die Gewerkschaften haben zum heutigen Tag der Arbeit bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen.

Sie stehen dieses Jahr unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit". Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds mit dessen Vorsitzenden Hoffmann findet in Nürnberg statt. Verdi-Chef Bsirske wird als Redner in Braunschweig erwartet. Zu den Forderungen gehört neben einer engagierteren Sozialpolitik ein schärferes Vorgehen gegen Ausgrenzung und gesellschaftliche Spaltung.



In Berlin will die Polizei mit mehr als 5.000 Beamten mögliche Krawalle von Linksextremisten verhindern. Am Abend findet die sogenannte revolutionäre 1.-Mai-Demonstration statt. Von dieser Kundgebung ging früher immer wieder Gewalt aus, zuletzt aber deutlich weniger. Auch Hamburg bereitet sich auf mögliche Ausschreitungen vor.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.