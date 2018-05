Die türkische Polizei hat in Istanbul mehr als 80 Menschen festgenommen, die an Kundgebungen zum 1. Mai teilnehmen wollten.

Wie Korrespondenten berichten, wurden sie gefesselt und mit Bussen weggebracht. Zentrale Plätze und Straßen in der Innenstadt waren abgeriegelt. Als Demonstranten versuchten, auf den Taksim-Platz vorzudringen, schritt die Polizei ein.



In Frankreich kam es am Rande der Mai-Kundgebungen zu Ausschreitungen. Bei der größten Demonstration in Paris wurden Polizisten nach Behördenangaben mit Wurfgeschossen angegriffen. Vermummte zerstörten Schaufenster und zündeten Mülltonnen an. Die Polizei ging mit Tränengas gegen sie vor.



Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Mai-Kundgebungen. In Berlin verliefen sie nach Angaben der Polizei bislang friedlich. Mehr als 5.000 Beamte sollen mögliche Krawalle von Linksextremisten verhindern.

