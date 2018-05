An den Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai haben sich nach Angaben des DGB bundesweit rund 340.000 Menschen beteiligt. Die zentrale Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes fand in Nürnberg statt. Dort forderte der DGB-Vorsitzende Hoffmann die Bundesregierung auf, per Gesetz für flächendeckende Tarifverträge zu sorgen.

Nur so lasse sich verhindern, dass einzelne Unternehmen mit Dumpinglöhnen "Schmutzkonkurrenz" betrieben. Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Bsirske, verlangte in Braunschweig mehr Investitionen in die staatliche Grundversorgung, in bezahlbaren Wohnraum sowie in Bildung und Erziehung. Bsirske sprach von einem Trend der Erosion von Tarifbindung, der gestoppt werden müsse. Insgesamt gab es am Tag der Arbeit mehr als 500 Gewerkschafts-Kundgebungen.



Für den Abend bereitet sich die Polizei in Berlin und Hamburg auf mögliche Krawalle von Linksextremisten vor. In beiden Städten war es in der Vergangenheit bei unangemeldeten Demonstrationen wiederholt zu Ausschreitungen gekommen; zuletzt verliefen die Proteste weitgehend friedlich.

