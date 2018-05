In Paris haben sich am Rande der Kundgebungen zum 1. Mai mehr als tausend Vermummte Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Wie Korrespondenten berichten, wurden mehr als 200 Personen festgenommen. Vermummte hätten die Beamten mit Wurfgeschossen angegriffen, Autos und ein Schnell-Restaurant in Brand gesteckt sowie Schaufensterscheiben eingeworfen.

Die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen sie vor. In anderen französischen Städten blieb es ruhig. Die Mai-Kundgebungen richteten sich in diesem Jahr vor allem gegen die von Präsident Macron geplanten Reformen.



In Istanbul nahm die türkische Polizei mehr als 80 Menschen fest, die an Kundgebungen zum 1. Mai teilnehmen wollten. Wie Korrespondenten berichten, wurden sie gefesselt und mit Bussen weggebracht. Zentrale Plätze und Straßen in der Innenstadt waren abgeriegelt. Als Demonstranten versuchten, auf den Taksim-Platz vorzudringen, schritt die Polizei ein.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.