Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat weitere Finanzmittel zur Strukturförderung in Ostdeutschland auch nach dem Ende des Solidarpakts 2019 angemahnt.

Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit sagte sie der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es gebe die politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Angleichungsprozess zwischen Ost und West bald geschafft sei. Deshalb sei auch in Zukunft eine besondere Förderung für strukturschwache Regionen, künftig allerdings in Ost und West, nötig, sagte die SPD-Politikerin.



Der Tag der Deutschen Einheit wird heute mit einem zentralen Festakt in Mainz begangen. Die Feierlichkeiten stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammen sind wir Deutschland". Erwartet werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Lammert.