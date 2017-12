Bei neuen Protesten gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump sind im Gazastreifen und im Westjordanland rund 60 Palästinenser verletzt worden.

Wie das Gesundheitsministerium der Palästinenserbehörde erklärte, wurden sechs Menschen von Kugeln getroffen, die anderen von Gummigeschossen. Von Seiten der israelischen Armee hieß es, insgesamt hätten rund 2.000 Demonstranten an verschiedenen Orten Autoreifen in Brand gesetzt sowie Steine und Brandsätze auf Soldaten geschleudert.



Die radikal-islamische Hamas hatte für heute wieder zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen. Bei ähnlichen Zusammenstößen waren in den vergangenen Wochen zwölf Palästinenser getötet und hunderte weitere verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.