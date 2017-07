Für den Deutschlandfunk-Redakteur und Juryvorsitzenden Hubert Winkels war Schmalz einer der Favoriten. Er sei "urösterreichisch", was die Literaturverarbeitung angehe - "irgendwas zwischen Jelinek, Bernhard, Horvath", sagte Winkels im Dlf-Interview. Auch sein Auftritt beim Wettbewerb habe überzeugt.

Auch Deutschlandfunk Kultur-Literaturexperte Kolja Mensing hatte Schmalz zuvor als einen der Favoriten eingeschätzt. Seine Geschichte über einen Lieferanten für Tiefkühlkost, dem sein bester Kunde an der Tiefkühltruhe eröffnet, dass er sich noch am selben Tag umbringen wolle und die Beseitigung seiner Leiche wünscht, sei eine "sehr böse und zugleich sehr lustige Geschichte". "Das Tolle ist hier die Sprachbeherrschung", sagt Mensing. Schmalz habe genau den richtigen Ton getroffen und halte diesen bis zum Ende durch. Er sei außerdem ein Autor, wie er für diesen Wettbewerb typisch sei. Er inszeniere sich mit einem Künstlernamen und einer Lesung, die bis zum kleinen Hut auf seinem Kopf durchdacht sei. "Er bringt Sprache mit, nicht unbedingt Inhalt."

Der in diesem Jahr zum ersten Mal vergebene Deutschlandfunk-Preis geht an den Amerikaner John Wray. Er las seinen Text "Madrigal". Auch Wray galt als einer der Favoriten für den Hauptpreis.

14 Teilnehmer, darunter vier aus Deutschland, haben drei Tage lang um die Gunst der Jury und des Publikums gelesen. Die Teilnehmer stellten ihre Texte, die bis dahin nur den Juroren bekannt sind, in Lesungen vor Publikum vor. Im Anschluss debattierte die Jury über die Beiträge.

Der öffentliche Wettbewerb in Klagenfurth am Wörthersee findet seit 1977 statt. Die Stadt Klagenfurt hat den Preis in Gedenken an die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) gestiftet.