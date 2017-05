Das bedeutet aber: Man vertraut sein Kind jemandem an, der in der Regel keine Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher hat. Oft betreuen die Tageseltern die Kinder zudem bei sich zu Hause - da müssen die Eltern der Tagesmutter oder dem Tagesvater natürlich vertrauen. Trotzdem ist es - vor allem in kinderreichen Stadtteilen - nicht einfach, eine Tagespflegeperson zu finden.

Wie empfinden junge Eltern die Betreuung durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater? Als gute Alternative zu einem Kita-Platz oder eher als schlechten Ersatz?

Wie läuft der Alltag bei einer Tagespflegeperson ab? Warum entscheidet sich jemand, Tagesmutter oder Tagesvater zu werden und mit welchen Schwierigkeiten haben sie zu kämpfen?

Im Wochenendjournal schaut Lisa Rauschenberger einem Tagesvater bei der Arbeit über die Schulter, besucht einen Kurs für Tagespflegepersonen, begleitet Eltern auf der (verzweifelten) Suche nach einem Betreuungsplatz und erfährt von Konflikten zwischen Eltern und Tagesmüttern.