Die amerikanische Stifterin Melinda Gates hat der US-Regierung vorgeworfen, dem Kampf gegen die Armut in der Welt zu schaden.

Gates schreibt in einem Beitrag für den Berliner "Tagesspiegel", in den vergangenen Monaten habe die Regierung der Vereinigten Staaten Pläne für drastische Kürzungen in Forschung und Entwicklungszusammenarbeit vorgelegt. Diese beträfen vor allem Hilfsprogramme für Frauen und Mädchen. Es sei zu befürchten, dass kurzsichtige Entscheidungen die bislang erzielten Fortschritte im Kampf gegen die Armut stoppen oder gar umkehren könnten. Gates rief die Staats- und Regierungschefs der G20 auf, auf ihrem Gipfeltreffen in Hamburg die Mittel bereit zu stellen, um bis zum Jahr 2030 die extreme Armut in der Welt abzuschaffen.