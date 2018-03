Zur Bekämpfung antijüdischer Einstellungen brauchen die Bundesländer nach Einschätzung von Experten eigene Antisemitismus-Beauftragte.

Bisher fehlten in dieser Frage die Ansprechpartner, sagte der Direktor des Moses Mendelssohn Zentrums, Schoeps, nach einem Workshop in Potsdam. Der Bundestag hatte im Januar die Bundesregierung aufgefordert, einen Antisemitismusbeauftragten auf Bundesebene zu berufen. Dies sei auch in den Ländern wichtig, erklärte Schoeps. Bei dem Treffen von 40 Experten wurde auch eine zunehmende Judenfeindlichkeit im Osten Deutschlands angesprochen. Man sei irritiert über die Zunahme antisemitischer Vorfälle, meinte Schoeps.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.