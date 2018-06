Bundesbildungsministerin Karliczek appelliert an die Wissenschaft, sich stärker in die Auseinandersetzung mit Falschmeldungen einzubringen.

Die CDU-Politikerin sagte in Lindau am Bodensee, gerade in Zeiten einfacher Antworten und falscher Nachrichten würde sie die Stimme der Wissenschaft gern deutlich hören.



Karliczek eröffnete in Lindau die jährliche Tagung der Nobelpreisträger, auf der stets auch zahlreiche Nachwuchsforscher zu Gast sind. Die Ministerin betonte, die Arbeit der Wissenschaftler müsse relevant sein für die Menschen, und die Forscher müssten auch, Zitat, "hinaus in die Welt" und ihr Wissen und ihren Enthusiasmus mit anderen Menschen teilen. Die Teilnehmer der Lindauer Tagung seien "Botschafter des Wissens" in einer freien Gesellschaft, die sich nicht von falschen und populistischen Nachrichten beirren lasse.

