Nach dem schweren Erdbeben im Osten Taiwans werden noch etwa 60 Menschen vermisst.

Zunächst war die Zahl mit rund 150 angegeben worden. Helfer in der besonders betroffenen Stadt Hualien gehen davon aus, dass die meisten Vermissten in teilweise eingestürzten Häusern eingeschlossen sind. Nach Angaben der Rettungskräfte kamen vier Menschen ums Leben, 225 wurden verletzt. Das Beben ereignete sich gestern Abend. Es hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 6,4. - Taiwan liegt am seismisch besonders aktiven sogenannten Feuerring.

