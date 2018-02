Taiwan ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden.

Nach Angaben von US-Experten hatte das Beben eine Stärke von 6,4. Korrespondenten berichten unter Berufung auf Regierungsvertreter, in der Stadt Hualien sei ein Hotel eingestürzt. Zahlreiche Menschen seien in den Trümmern eingeschlossen. Weitere Angaben zu möglichen Opfern gibt es bisher nicht. Bereits in den vergangenen Tagen hatte im Osten Taiwans wiederholt die Erde gebebt.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.