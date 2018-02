Nach dem Erdbeben in Taiwan sind bisher sieben Tote geborgen worden.

Nach Angaben der Feuerwehr werden noch knapp 70 Menschen vermisst. Außerdem gibt es rund 260 Verletzte. Die Rettungsarbeiten in der Hafenstadt Hualien dauern an. Mehrfach mussten die Helfer aus einem teilweise eingestürzten Gebäude fliehen, das weiter in sich zusammenfiel. Es gab mehrere Nachbeben. Das Erdbeben gestern Abend hatte eine Stärke von 6,4.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.