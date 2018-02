Nach dem Erdbeben in Taiwan ist die Zahl der Toten auf neun gestiegen.

In der Hafenstadt Hualien wurden die Leiche einer Frau und eines Mannes geborgen. Dort dauern die Rettungsarbeiten an. Mehrfach mussten die Helfer aus einem teilweise eingestürzten Gebäude fliehen, das weiter in sich zusammenfiel.



Nach Angaben der Feuerwehr werden noch 62 Menschen vermisst. Außerdem gibt es mehr als 260 Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.