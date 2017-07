EU-Parlamentspräsident Tajani dringt auf eine grundlegende Überarbeitung der europäischen Asyl-Regeln.

Das Dublin-Abkommen müsse ernsthaft reformiert werden, sagte Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In ihrer jetzigen Form bürdeten die Bestimmungen den Erstaufnahmestaaten eine unverhältnismäßige Last auf. Außerdem ließen die Regeln den Mitgliedstaaten zu viel Spielraum bei der Umsetzung. - Das Dublin-Abkommen sieht vor, dass derjenige Staat für die Bearbeitung von Asylanträgen zuständig ist, in dem ein Flüchtling zuerst EU-Territorium betritt. Diese Regel hatte der Europäische Gerichtshof am Mittwoch in einem Grundsatzurteil bestätigt.