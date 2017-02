Auf dem Schachbrett multinationaler Konzerne sind sie oft nur die Bauern am Spielfeldrand: die nationalen Regierungen und ihre politischen Entscheidungen. Doch der Autogigant General Motors hat dazulernen müssen: Der Brexit in Großbritannien und Donald Trump in den USA haben bewirkt, dass GM seine Taktik jetzt ändert.

Opel war bei GM schon lange die ungeliebte Tochter

Die deutsche Tochter Opel wird fallengelassen, weil die neue US-Administration klar macht, dass der Autobauer aus Detroit in den USA investieren soll und nicht in Europa. Hinzu kommt der Brexit: Opel selbst führt den zuletzt ausgewiesenen Verlust von mehr als einer Viertelmilliarde Dollar ausdrücklich auf das Brexit-Votum und die Schwäche des britischen Pfunds zurück. Wenn aber der Austritt Großbritanniens aus der EU schon jetzt für Schwierigkeiten auf dem wettbewerbsintensiven Markt Westeuropa sorgt, dann zieht der Konzern lieber die Reißleine und verstößt das Aschenputtel Opel.

Ungeliebt war der Traditionsautobauer Adam Opel in Detroit ohnehin. Wer alleine die bereinigten Ergebnisse Opels der letzten zehn Jahre anschaut, der sieht nur rote Balken, die nach unten zeigen. Am schlimmsten war das Jahr 2009: Schon damals schien der Verkauf Opels, immerhin seit 1929 Teil des GM-Imperiums, ausgemachte Sache zu sein. Der österreichisch-kanadische Autozulieferer Magna stand bereit. Was GM damals bewog, Opel als Brückenkopf in Europa zu behalten, ist nie ganz klar geworden. Vielleicht doch die ganz großen Global-Player-Fantasien?

Nur die Profite zählen

Spätestens seit 2014, als Mary Barra Vorstandschefin von GM wurde, änderte sich das. Die mächtigste Frau der Autowelt wechselte die Taktik auf dem Schachbrett der internationalen Automärkte. Schiere Größe, so wie es ihr Kollege, Ex-VW-Chef Martin Winterkorn für Volkswagen anstrebte, ist für GM seit Beginn der Ära Barra kein Ziel mehr. Prestige oder Tradition? Bringt nichts. Was für Barra alleine zählt, sind die Profite. 740 Euro verdient Ford in Europa pro Auto, Opel verdient gar nichts, sondern macht 210 Euro Verlust pro Fahrzeug. Nicht ganz der Renditepfad, den sich Mary Barra vorstellt. "Umparken im Kopf", das starke Marketing, half den Opelanern auch nichts. Umparken im Konzernergebnis wäre Mary Barra lieber gewesen.

Die 55-Jährige ist Vertreterin einer neuen Generation von Top-Managerinnen und -Managern, die sich nicht mehr von Visionen oder langfristigen Strategien leiten lassen. Sie entscheiden schnell und hart, auf der Basis vorliegender Zahlen. Wo vorher Ingenieure Unternehmen führten, sind es jetzt sehr oft die Finanzexperten.

Schnelle Reaktion auf politische Veränderungen

Das Verhängnisvolle dieser Entwicklung besteht darin, dass diese Generation von Managerinnen und Managern auch die Änderung politischer Koordinaten sofort darauf herunterbricht, was das für die Geschäftsergebnisse bedeutet. Erstaunlich, wie gefügig viele Unternehmen gegenüber dem neuen US-Präsidenten sind. Und schon jetzt laufen die Vorbereitungen der Firmen für den Brexit auf Hochtouren, obwohl London die Austrittserklärung noch nicht einmal eingereicht hat. Opel jedenfalls ist Opfer dieser neuen Anpassung global agierender Konzerne an politischen Entwicklungen geworden.

Ob das Zusammengehen mit PSA Peugeot gut enden wird, ist fraglich. Denn auch hier regiert mit Carlos Tavares ein Manager neuen Typs, der, statt am Weltwirtschaftsforum in Davos teilzunehmen, lieber Autorennen fährt, weil dies Konzentrations- und Durchhaltevermögen trainiere. Die Lasten des Brexits für Opel, die deutschen Arbeitnehmerrechte und hohen Pensionsrückstellungen, die Interessen der französischen Regierung als Miteigentümer von Peugeot – all' dies steht nun, feindlichen Figuren gleich, auf seinem Schachbrett.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.